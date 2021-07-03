«Тихий ужас»: топиарные фигуры продолжают атаковать приморцы

Во Владивостоке на улице Некрасовской топиарные фигуры вновь оказались подвергнуты «нашествию» подростков, сообщают «Вести:Приморье».

В этот раз очевидцы увидели картину, как девочки примерно лет 10 взобрались на фигуры. При этом автор поясняет, на замечания они не реагировали. Сложилось впечатление, дети просто не понимали, что плохого в том, что они творят. Неравнодушный житель Владивостока обратился ко всем взрослым, у кого есть дети, с просьбой объяснить им, что топиарии сделаны не из бетона, и в любой момент могут сломаться.

Родители, научите своих детей уважать чужой труд. Сделали красиво, но с таким поведением, это не на долго,

пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.

Отметим, это не первый случай, когда на фигуры «покушаются» горожане. При этом были случаи, фото которых размещали в Сети, на топиарии пытались взобраться очень грузные взрослые.

В комментариях предложили, стоит устанавливать камеры, которые бы фиксировали такие случаи и наказывать рублем за порчу имущества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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