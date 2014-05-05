Топиарные фигуры появятся во Владивостоке

Во Владивостоке появятся разнообразные топиарные фигуры. Первую из них установили в Гайдамакском сквере. В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне сквер решили украсить тематической композицией. В память о павших героях здесь установили фигуру солдатской каски с возложенной возле нее алой гвоздикой.

Топиарную фигуру разместили в центре клумбы, недалеко от братской могилы моряков Тихоокеанского флота. Всего в этом году во Владивостоке появится 30 таких фигур – они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города. Фигуры появятся в скверах и парках, на разделительных полосАх, цветниках, у остановок общественного транспорта.

Заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой: «В этом году мы вообще приняли решение украсить городские территории разными топиарными фигурами, в виде животных, людей, растений, разных тематических фигур. Одну из них вы видите в этом сквере. Преимущества этих фигур — постоянно зелёные, в любое время года. А также не требуют каких-либо дополнительных уходов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]