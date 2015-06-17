Топиарные фигуры подвергаются атаке детей с родителями во Владивостоке

Накануне в социальных сетях появились фото, на которых топиарные фигуры в виде оленей, установленные в районе улицы Некрасовской, подверглись атаке мам с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Родители помогали своим чадам взбираться на фигуры. В некоторых случаях сразу по двое.

Очевидцы сообщают, что на Некрасовской развязке топиарным фигурам явно осталось жить недолго. Их превратили в антураж для детской площадки.

Ольга Цой, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока: «Они, конечно, немного обработаны, укреплены. Но предназначены только для фотозоны. Хотелось бы обратиться к жителям, чтобы они бережнее относились к имуществу. Вход свободный к фигурам, фотографируйтесь. Только не нужно залезать на них».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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