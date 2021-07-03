Минздрав предупредил: Обратите внимание на антитела

Во временных методических рекомендациях Минздрава отмечается, гражданам стоит обратить внимание на то, что вне зависимости от наличия и количества антител, нужно помнить о своевременной вакцинации.

Также в ведомстве напомнили, нужно не забывать о том, что соблюдение санитарных мер, в том числе ношение масок, обезопасить себя и окружающих, сообщают «Вести:Приморье».

"В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", — указано в документе.

В рекомендациях подчеркивается, что прививки защищают от тяжелого течения болезни и смерти, но специалистам пока неизвестно, насколько они могут предотвратить заражение и передачу вируса другим, пишет «РИА Новости».

"Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ", — уточняется в документе.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье по данным на 3 июля диагноз «коронавирус» подтвердился у 208 жителей. Cкончались еще 6 человек.

Всего заболевших с начала эпидемии - 47 455. Выздоровели - 81 человек. Всего тех, кто справился с инфекцией, – 42 850 приморцев. Привились от инфекции COVID – 236 885 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]