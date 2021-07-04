На Набережной спортивной гавани Владивостока утонул человек

Вечером в субботу, 3 июля, во Владивостоке на Набережной спортивной гавани утонул человек, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказали очевидцы, прислав видео в наш паблик vestiprim. На место происшествия прибыла скорая.

Подробности трагедии не уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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