На Набережной спортивной гавани Владивостока утонул человек
Вечером в субботу, 3 июля, во Владивостоке на Набережной спортивной гавани утонул человек, сообщают «Вести:Приморье».
Об этом рассказали очевидцы, прислав видео в наш паблик vestiprim. На место происшествия прибыла скорая.
Подробности трагедии не уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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