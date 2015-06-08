Что происходит с побережьем? Морские свечи окрасили воду на Спортивной набережной (фото)

Во Владивостоке снова зацвела ночесветка. В пятницу, 5 июня, оранжевые водоросли окрасили воду у набережной Спортивной гавани. Яркая полоса тянется вдоль всего побережья, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Смотрится это очень необычно, а на снимках – ещё и очень красиво. Оранжевые водоросли собираются там, где прогревается вода. Сейчас это побережье Спортивной гавани.

Трогать ночесветку можно – для человека она опасности не представляет. С наступлением темноты водоросли начинают светиться, поэтому их ещё называют морской свечкой.

Напомним, в прошлом году ночесветка цвела в апреле и июле здесь же, на Спортивной набережной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]