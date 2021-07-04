Очевидцы рассказали, как утонул мужчина на Набережной Спортивной гавани

Вечером в субботу, 3 июля, во Владивостоке на Набережной Спортивной гавани утонул человек, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказали очевидцы, прислав видео в наш паблик. На место происшествия прибыла скорая.

Чуть позже подписчики @vestiprim рассказали, что были свидетелями того, как мужчины заходили в воду. Да, их было двое. Нетрезвые горожане наглотались воды. Одного успели спасти, второго нет.

Был в не трезвом состоянии, вместе с другом, пошли купаться, ноги запутались в водорослях и они хлебнули воды, одного успели откачать, второго нет

, пишет очевидец.

Подробности трагедии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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