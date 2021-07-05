«Нечисть» разгромила кладбище в Приморье

Ужасающая своей бесчеловечностью история произошла в Дальнегорске. Неизвестные устроили погром на кладбище. Сазу несколько захоронений попали руку вандалов. Местные жители хотят, чтобы злоумышленников нашли, сообщают «Вести:Приморье».

Какая то нечисть разгромила кладбище в п Мономахово. Тут дело даже не в святом уже а в человеческом, такое может сделать только нечисть. Измазать фикалиями памятники... Выродки. Даём хорошее вознаграждение, за информацию о возможных участниках этого акта вандализма,

пишет автор поста в паблике atypical_dalnegorsk.

В комментариях паблика горожане пояснили, на место, где были совершены такие нечеловеческие поступки, вызвали полицию. Однако решения вопроса не нашли.

В чем самая бредовость этой ситуации... приехала полиция, и при наличии всех следов явного акта вандализма, пытались все списать на то, что якобы памятники возможно сами упали от ветра и т.п. по итогу предложили за свои деньги нанять специалистов, которые бы подтвердили, либо опровергли, что реально памятники были разрушенны по чьей то вине... со слов человека, у которого памятник свернули, поставленный его матери... практически весь день он вчера на кладбище провел, пытаясь его восстановить.

«Господь всё видит! Кара неотвратима!».

«Нет ничего святого у людей!».

«Что в голове у них творится, как до этого вообще додуматься можно?».

«Ну, это вообще поступки нелюдей а дигродантов, поймать и голову открутить».

«В шоке просто от этого. как же таких земля носит».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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