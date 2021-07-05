«В голове не укладывается»: Установлена «нечисть», которая разгромила кладбище

Полицейские отыскали злоумышленников, повредивших памятники на кладбище в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

Сообщение о том, что на кладбище села Мономахово неизвестные повредили памятники на могилах, поступило в полицию. На месте происшествия полицейские опросили заявительницу, возможных свидетелей. Личности были установлены. Ими оказались двое несовершеннолетних в возрасте 9 и 13 лет.

В присутствии законных представителей подростки сознались в содеянном. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей КоАП за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ за надругательство над местами захоронения умерших предусматривает ответственность как в виде денежного штрафа, так ареста, а также исправительных работ. Ответственность за преступление против общественной нравственности наступает с 16-летнего возраста, отметили в пресс-службе МО МВД России "Дальнегорский".

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «Нечисть» разгромила кладбище в Приморье. Ужасающая своей бесчеловечностью история произошла в Дальнегорске. Неизвестные устроили погром на кладбище. Сазу несколько захоронений попали руку вандалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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