Ремонт здания поликлиники краевого онкологического диспансера закончен

В Приморье завершился ремонт здания поликлиники краевого онкологического диспансера. Врачи хирургического отделения теперь принимают пациентов в обновленных, комфортных и современных помещениях, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Ремонт поликлиники, которая находится на третьем этаже здания, длился в течение семи месяцев. Отделение сегодня полностью соответствует всем требованиям и самое главное – ожиданиям пациентов.

«Интерьер онкохирургического отделения №1, так же, как и поликлинического, где ремонт был завершен в феврале, разрабатывался с учетом последних требований к современному медицинскому учреждению, основная задача которых – обеспечить каждому пациенту комфортное пребывание в стенах отделения, создавая правильный эмоциональный фон», – прокомментировал главный врач Приморского краевого онкодиспансера Михаил Волков.

Главврач также отметил, что диспансер сегодня укомплектован всем необходимым оборудованием, что позволяет оказывать каждому находящемуся в стационаре пациенту качественную медицинскую помощь.

«Оперативное вмешательство – одна из основ современной онкологии. Ежегодно в приморском онкоцентре проводится порядка 1 700 стационарных операций с применением видеоэндоскопических технологий в абдоминальной хирургии и онкогинекологии, успешно развито применение фотодинамической терапии и аргоноплазменной хирургии», – сказал Михаил Волков.

В настоящее время хирургическое отделение диспансера является крупнейшим в крае специализированным отделением, оказывающим современную хирургическую и комбинированную помощь онкологическим больным.

Общая стоимость работ составила 30 миллионов рублей – это средства из краевого бюджета и собственные средства медучреждения.

«Ежегодно в отделении получают лечение около 2,5 тысяч больных со злокачественными новообразованиями пищевода, желудка, печени, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства, кожи и подкожной клетчатки», – отметил заведующий отделением, доктор медицинских наук, профессор Владимир Невожай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]