Чиновнице мэрии Владивостока, уволенной за «конфликт интересов», суд отказал в восстановлении на работе

Работница администрации города приняла работы с завышением объёма на 8 442 кв. метра и с превышением стоимости контракта на 6,9 млн рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

В июне 2021 г. судья Ленинского районного суда Владивостока Яна Шеремета вынесла судебное решение, которое может стать по-своему знаковым. Судья отказала в восстановлении на работе 34-летней Б., бывшему главному специалисту 1 разряда отдела организации дорожного движения администрации города Владивостока, уволенной за конфликт интересов.

Поводом для увольнения Б. стал тот факт, что она в составе комиссии приняла работы по благоустройству дорог, которые по контракту стоили 10 млн рублей. Однако, подрядчик вышел за объём, оговорённый контрактом, в результате чего объём работ превысил прописанную в контракте цифру на 8 442 квадратных метра. В рублях стоимость работ подорожала на 6,9 млн рублей. При этом, как было установлено при проверке документов, главный специалисты 1 разряда лично указала в приёмочных документах, что «работы выполнены с надлежащим качеством и в соответствии с условиями контракта».

По факту такого превышения объёмов работ, сотрудниками аппарата мэрии Владивостока была проведена проверка, в результате которого Б. была уволена с работы за «конфликт интересов». Комиссия, проверявшая Б., пришла к выводу, что действия чиновницы были направлены на «необоснованное получение исполнителем денежных средств по контракту». В результате этого Б. была уволена в связи с «утратой доверия».

Посчитав своё увольнение незаконным, Б. попыталась через суд восстановиться на службе. По её мнению, у неё не было ни полномочий, ни инструментов, чтобы проводить экспертизу по контракту. К тому же, в ходе выполнения контракта имелось много скрытых работ. Кроме того, в приёмке работ участвовала не только она одна.

Принимавший в судебном заседании представитель прокуратуры посчитал, что Б. уволена вполне законно и не может быть восстановлена на службе.

Суд, изучив документацию, пришёл к выводу, что экс-чиновница не может быть восстановлена на службе, поскольку уволена на законных основаниях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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