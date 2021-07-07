Для парковки авто маломобильных граждан выделены места в центре Владивостока

В центре города выделили дополнительные места для парковки автомобилей маломобильных граждан, сообщают «Вести:Приморье».

По поручение и.о. главы города Константина Шестакова, рядом со зданием городской администрацией на Океанском проспекте, 20 оборудовали ещё два дополнительных места для автомобилей маломобильных граждан.

«Для парковки автотранспорта маломобильных граждан рядом со зданием администрации ранее было выделено два парковочных места. Сегодня оборудовали ещё два. Места, обозначенные соответствующей разметкой и знаками «Парковка для инвалидов», находятся у входа в здание. Это поможет маломобильным гражданам более комфортно парковать свои машины», – прокомментировали в хозяйственном управлении городской администрации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]