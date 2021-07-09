Получать единый документ с электронным носителем обяжут мигрантов

В России разрабатывают вопрос, который коснется всех мигрантов. Для пребывания на территории страны они будут получать единый документ, сообщают «Вести:Приморье».

Единый документ с электронным носителем будут выдавать на 10 лет. Об этом говорится в разработанном МВД РФ проекте закона, пишет ТАСС.

"Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации, оформляется иностранному гражданину по его заявлению, поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме", - сказано в законопроекте. В нем отмечается, что срок действия единого документа составляет 10 лет, после чего он подлежит замене. Изготавливается единый документ на основе отечественных технологий на защищенной полиграфической продукции.

Вместе с тем, в проекте закона прописаны случаи, когда мигранты не могут оформить единый документ, действие его признается недействительным или приостанавливается. Например, такие меры могут быть приняты, если мигрант указал ложные сведения о себе или предоставил подложные документы. Действие единого документа может быть приостановлено, если мигрант будет находиться за пределами России более одного года.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье проходят рейды на выявление нелегалов, находящихся во Владивостоке. Один из таких рейдов прошел в районе рынка на улице Спортивной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]