Разрешено не получать этот документ на автомобиль

Новый документ на автомобиль, информирующий о количестве энергии и топлива, потребляемых автомобилем, будет выдаваться только для новых транспортных средств и на добровольной основе, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на rbc.ru.

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 т с указанием количества энергии и топлива, потребляемыми транспортным средством, будут выдавать только при покупке новых транспортных средств.

На вопрос о том, будет ли действие документа распространяться на уже находящиеся в эксплуатации автомобили или нужно будет его получать при перепродаже машины, замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов ответил отрицательно.

Кулешов добавил, что документ не имеет обязательный характер, поэтому с 31 марта 2020 года автопроизводители смогут выдавать его на добровольной основе. «Соответственно, никакой ответственности [за возможное неполучение такого документа] не предусмотрено», — добавил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]