Совершивший жестокое убийство житель Владивостока сбежал в Воронеж
Силовики задержали в Воронеже 43-летнего жителя Владивостока, который подозревается в жестоком убийстве. Преступление произошло в другом регионе – в саратовском городе Калининск ещё в начале месяца. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила пресс-служба управления СКР по Саратовской области, передают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestivrn.ru.
По версии следствия, 2 июля 2021 года в квартире дома по улице 50 лет Октября в Калининске нашли тело 55-летнего мужчины. Экспертиза установила, что причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением лёгкого, осложнившееся массивной кровопотерей.
Правоохранители вычислили подозреваемого – им оказался ранее судимый 43-летний житель Владивостока. После убийства мужчина уехал за пределы Саратовской области и скрывался в Воронеже, где его и задержали.
Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), наказание по статье – до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.