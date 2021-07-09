Совершивший жестокое убийство житель Владивостока сбежал в Воронеж

Силовики задержали в Воронеже 43-летнего жителя Владивостока, который подозревается в жестоком убийстве. Преступление произошло в другом регионе – в саратовском городе Калининск ещё в начале месяца. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила пресс-служба управления СКР по Саратовской области, передают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestivrn.ru.

По версии следствия, 2 июля 2021 года в квартире дома по улице 50 лет Октября в Калининске нашли тело 55-летнего мужчины. Экспертиза установила, что причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением лёгкого, осложнившееся массивной кровопотерей.

Правоохранители вычислили подозреваемого – им оказался ранее судимый 43-летний житель Владивостока. После убийства мужчина уехал за пределы Саратовской области и скрывался в Воронеже, где его и задержали.

Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), наказание по статье – до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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