Алкоголь и ссора стали путевкой в другую жизнь

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В жилом доме в районе с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края, был найден труп 37-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Следственного Управления СК РФ по ПК.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 29-летний житель с. Каменка, который дал признательные показания.

По данным следствия, подозреваемый работал с потерпевшим на ферме. Вечером в ходе совестного распития алкоголя и завязавшейся ссоры, злоумышленник нанёс потерпевшему удары ножом, от которых он скончался на месте.

В настоящее время следственным путем проверяется достоверность показаний подозреваемого, следователь ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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