Труп в квартире: злоумышленник скрылся, орудие убийства выбросил на улице
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту убийства 37-летнего мужчины, труп которого с признаками насильственной смерти был обнаружен в квартире дома по ул. Воропаева в г. Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье".
По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний местный житель, который дал признательные показания.
По версии следствия, 15 декабря 2019 года в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт в результате которого, подозреваемый нанёс не менее двух ударов ножом в тело мужчины, от которых он скончался на месте. После убийства злоумышленник скрылся, а орудие убийства выбросил на улице. В результате грамотных следственных и оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, отметили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проводятся следственные действия по сбору доказательств его причастности к совершенному преступлению.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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