Житель Приморья убил задолжавшую ему женщину
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту убийства 39-летней женщины, труп которой с признаками насильственной смерти был обнаружен в её собственной квартире.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 52-летний житель города Артёма, который дал признательные показания.
По версии следствия, подозреваемый пришел к потерпевшей для того, чтобы забрать долг. Получив отказ, в ходе завязавшейся ссоры, он нанёс ей не менее двух ударов ножом, один из которых оказался проникающим в сердце.
В настоящее время следственным путем проверяется достоверность показаний подозреваемого, готовятся документы для внесения в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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