Душитель из Лесозаводска дает признательные показания
Совместное распитие алкогольных напитков привело к убийству, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю раскрыто убийство 59-летнего мужчины, труп которого обнаружен 11 декабря 2019 года в своей квартире в г.Лесозаводске. По указанному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний случайный знакомый потерпевшего, которого он встретил на улице и привел к себе домой. В ходе совместного распития алкоголя и внезапно возникшей ссоры с погибшим, злоумышленник задушил мужчину, после чего скрылся с места происшествия.
В результате грамотных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. Подозреваемый дал признательные показания.
В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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