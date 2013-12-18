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Вчера, 21:39
 

Душитель из Лесозаводска дает признательные показания

Душитель из Лесозаводска дает признательные показания

Фото: versiya.info


Совместное распитие алкогольных напитков привело к убийству, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю раскрыто убийство 59-летнего мужчины, труп которого обнаружен 11 декабря 2019 года в своей квартире в г.Лесозаводске. По указанному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний случайный знакомый потерпевшего, которого он встретил на улице и привел к себе домой. В ходе совместного распития алкоголя и внезапно возникшей ссоры с погибшим, злоумышленник задушил мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

В результате грамотных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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