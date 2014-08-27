Новости Происшествия

Сегодня, 14:48
 

Житель Приморья жестоко убил мать своей бывшей сожительницы

Житель Приморья жестоко убил мать своей бывшей сожительницы

Фото: yandex.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю раскрыто убийство 54-летней женщины, труп которой обнаружен 10 декабря 2019 года в квартире в г. Большой Камень. По указанному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний бывший сожитель дочери потерпевшей. В ходе ссоры с погибшей, злоумышленник нанес ножом женщине множество колото-резанных ран грудной клетки, от которых она скончалась на месте.

В результате грамотных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести