Житель Приморья жестоко убил мать своей бывшей сожительницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю раскрыто убийство 54-летней женщины, труп которой обнаружен 10 декабря 2019 года в квартире в г. Большой Камень. По указанному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний бывший сожитель дочери потерпевшей. В ходе ссоры с погибшей, злоумышленник нанес ножом женщине множество колото-резанных ран грудной клетки, от которых она скончалась на месте.

В результате грамотных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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