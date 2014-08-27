Житель Приморья жестоко убил мать своей бывшей сожительницы
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю раскрыто убийство 54-летней женщины, труп которой обнаружен 10 декабря 2019 года в квартире в г. Большой Камень. По указанному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний бывший сожитель дочери потерпевшей. В ходе ссоры с погибшей, злоумышленник нанес ножом женщине множество колото-резанных ран грудной клетки, от которых она скончалась на месте.
В результате грамотных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. Подозреваемый дал признательные показания.
В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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