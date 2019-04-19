Любовная идилия двух жителей села Рощино закончилась трагедией
В Красноармейском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщают «Вести:Приморье».
25 апреля 2020 года в селе Рощино в доме по улице Подгородная было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных и рваных ран. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам убийство.
По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний сожитель потерпевшей, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ПК.
По версии следствия, сожители распивали алкоголь, возникла ссоры, в ходе которой мужчина нанес множество ударов ножом. От полученных ранения женщина скончалась.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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