Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:24

Пришел в дом с топором: ссора с родственниками закончилась трагедией

Пришел в дом с топором: ссора с родственниками закончилась трагедией

Источник фото: pixabay.com

В Дальнереченске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщают «Вести:Приморье».

12 мая 2020 года в доме по улице Железнодорожной  в городе Дальнереченске обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде  ран в области  головы. По данному факту  следствием возбуждено уголовное дело по статье - убийство.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний местный житель. Он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом знакомых и в ходе ссоры с 40-летним братом своей гражданской супруги нанес ему несколько ударов топором по голове. От полученных ранений последний скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, с места преступления изъято орудие убийства, допрошены свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в  виде заключения под стражу, отметили в СУ СК РФ по Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме