Пришел в дом с топором: ссора с родственниками закончилась трагедией

В Дальнереченске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщают «Вести:Приморье».

12 мая 2020 года в доме по улице Железнодорожной в городе Дальнереченске обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ран в области головы. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье - убийство.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний местный житель. Он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом знакомых и в ходе ссоры с 40-летним братом своей гражданской супруги нанес ему несколько ударов топором по голове. От полученных ранений последний скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, с места преступления изъято орудие убийства, допрошены свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СУ СК РФ по Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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