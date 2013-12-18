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В Приморье раскрыто убийство таксиста

В Приморье раскрыто убийство таксиста

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю раскрыто убийство таксиста в Первореченском районе г. Владивостока по уголовному делу, возбужденному по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в ночь с 25.07.2019 на 26.07.2019 обвиняемые - двое ранее судимых жителей Приморского края в районе ул. Снеговая в г. Владивостоке, совершили разбойное нападение на водителя такси, которому нанесли телесные повреждения молотком и ножом. От полученных ранений 53-летней мужчина скончался. Завладев автомашиной, злоумышленники скрылись. Позже с целью сокрытия следов преступления автомобиль сожгли.

В результате грамотных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. Обвиняемые взяты под стражу и дают признательные показания.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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