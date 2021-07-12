Пишите письма разборчивым почерком! Как приморские почтовики разбирают каракули, и как навсегда остаться в истории

Россия вновь пишет письма. Оказывается, эта душевная традиция понемногу возрождается и, возможно, это один из лучших нематериальных подарков для российских почтовиков. На этих выходных они отмечают свой профессиональный праздник. Удивительно, но даже в эпоху цифровых технологий почтовая марка по-прежнему его главный атрибут.

Личные радости и переживания, выведенные рукой на бумажном листке, спрятанные в почтовый конверт иногда преодолевают сумасшедшие расстояния, стремясь к адресату.

Лично я уже лет 25 писем не пишу. Более того, с моим почерком это противопоказано, но, возможно, многие из вас сейчас вспомнили свои походы на почту за конвертами.

Давно ли вы писали письма? Настоящие, по старинке? Понятно, что давно, большинство из нас, скорее всего, даже индексы и адреса своих отдаленных собеседников не вспомнит.

Конечно, конвертов в ячейках раньше было значительно больше. Еще одно наблюдение - 90% процентов переписки в те же советские времена — это личное, сокровенное, семейное. От руки написанное. Сейчас львиная доля - за ведомствами и никем не любимыми «письмами счастья» - штрафы от ГИБДД или вести от судебных приставов.

Конечно, цифровая эпоха на почту тоже пришла и про все особенности не расскажешь. Но даже в век высоких технологий невозможно отказаться от штемпеля и марки. Кстати, ее ажурные края называются зубцовкой, и эту зубцовку настоящие филателисты тщательно замеряют. Чем, спросите вы? Зубцемером, ответим мы!

С практической точки зрения, почтовая марка - это финансовый документ с номинальной стоимостью. И вот эта, многими из нас забытая нехитрая процедура, на самом деле называется франкировкой.

Кстати про облизывание. Раньше оборотную сторону марки промазывали гуммиарабиком или вытяжкой их картофельного крахмала. И не случайно, именно пищевое сырье для этого использовали, как раз для того, чтобы любой человек мог легко и просто прислюнявить ее, когда воды рядом нет. В современном мире требования к клеевой основе не поменялись - она должна быть безопасной, потому что по-прежнему человечество предпочитает марку именно облизать. И это несмотря на то, что их давно делают самоклеющимися. Марки почтовикам положено гасить!

Гашение, это вообще особый ритуал. По своему предназначению это, по факту, аннулирование марки. Услуга оплачена. Но даже в этой процедуре есть множество особенностей.

К примеру, гашение бывает обычным. Дата, номер отделения, название города или села. Или, бывает гашение первого дня - это день выпуска самой марки. Для филателистов - это особенная ценность.

А еще спецгашение. В честь выдающегося события. По каждому такому случаю изготавливают особый штемпель, с неповторимым рисунком. Владивостокские почтовики особенно любят делать это в день рождения Владивостока, в День тигра, в День ВМФ.

Марки и открытки раньше любили коллекционировать многие. Сейчас увлекающихся этим в Красную книгу можно вносить. Но есть и те, для кого их хранение - дело профессиональное. В музее истории Дальнего Востока есть удивительные экземпляры.

После экскурсии по музею, пока свежи эмоции, отправьте открытку. Сделать это вам предложат на стойке. Услуга совершенно бесплатна.

Кстати, любовь к почтовой переписке может превратиться в бесценные исторические свидетельства о настроении, традициях, событиях... И Владивостоку в этом смысле сказочно повезло.

Шестнадцать тысяч страниц с личными эмоциями, яркими красками, романтичными и трагическими историями отправила Элеонора Прей на другой материк. Думала ли она, что все это вернется во Владивосток спустя почти столетие.

Танцуй, тебе письмо! Оказывается, это фраза еще актуальна. Кстати, не так давно, Европейская ассоциация письменных принадлежностей объявила, а ООН поддержала - учрежден Всемирный День ручного письма. 23 января не забудьте отпраздновать.

Так вот, его цель — вернуть человечество к выражению мыслей «от руки». Есть вполне обоснованные научные данные, что когда мы пишем собственноручно, порядка в головах оказывается больше. Поэтому, пишите письма и марки клеить не забывайте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]