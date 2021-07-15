Бесплатные путевки на отдых предложат жителям Приморья

Новый вид бесплатной путевки «Мать и дитя» появится в Приморье. Соответствующие изменения в закон об организации оздоровительного отдыха и занятости детей, одобрены на заседании ЗакСа, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как пояснила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова, такая путевка полагается семьям, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

«В нее включены проживание, питание и оздоровительные процедуры ребенка, а также проживание и питание сопровождающего», – обозначила она.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, специализированные смены для детей с тяжелыми нарушениями здоровья проводятся на берегу моря под Находкой больше 10 лет. Ежегодно на базе отдыха «Шепалово» собираются до 50 детей с диагнозами ДЦП, тяжелая форма сахарного диабета, различными нарушениями в психическом развитии. Особенно много детей, страдающих синдромом Дауна, аутизмом.

«Безусловно, всегда рядом с такими детьми находятся родители. Именно они являются истинными экспертами в том, какая индивидуальная реабилитационная программа работает в отношении конкретного ребенка», – комментирует министр Светлана Красицкая.

До внесения изменений в закон родители приобретали путевки самостоятельно. Часть затрат компенсировали общественные организации инвалидов. Дети отдыхали и проходили реабилитацию бесплатно, за счет средств краевого бюджета.

«В этом году специализированная смена для “особых” ребят прошла в июне», – уточняют специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]