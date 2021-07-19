Машина скорой помощи загорелась на глазах очевидцев

В Уссурийске на одной из дорог города загорелся автомобиль скорой помощи, сообщают «Вести:Приморье».

Все произошло на глазах очевидцев. На кадрах видно, машину пытаются тушись своими силами с помощью огнетушителя.

Очевидцы поясняют, машина двигалась по проезжей части на «аварийках». Вероятно, огонь охватил автомобиль после того, как водитель успел припарковаться.

Информация о происшествии уточняется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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