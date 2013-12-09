В Приморье скорая с пациентом в кабине попала в ДТП
Проводится проверка по факту ДТП с участием спецавтотранспорта в Уссурийске
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МОМВЖ по г. Уссурийску, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Чичерина. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль "Ниссан Ноут" и машина Скорой помощи марки "Фиат", двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками.
В результате ДТП за медицинской помощью обратилась водитель легкового автомобиля. Медики диагностировали 33-летней женщине закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Пациентка из автомобиля Скорой помощи не пострадала и была доставлена в больницу другой бригадой медиков.
Стаж вождения водителя спецмашины составляет 10 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения мужчину не привлекали.
ДТП произошло в светлое время суток. Дорожное покрытие – асфальт.
Назначено проведение ряда исследований. По фату автоаварии Госавтоинспекция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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