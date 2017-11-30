Новости Происшествия

Сегодня, 10:31
 

Во Владивостоке полиция ведет поиски водителя грузовика, не пропустившего скорую помощь

Во Владивостоке полиция ведет поиски водителя грузовика, не пропустившего скорую помощь

Во Владивостоке по факту непредоставления преимущества в движении автомобилю Скорой медицинской помощи Госавтоинспекция проводит административное расследование.

В социальных сетях размещена видеозапись, на которой водитель грузовика  на  улице Магнитогорской во Владивостоке не уступил дорогу машине Скорой медицинской помощи, двигавшейся с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом.  

По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка.  Видеозапись приобщена к материалам административного расследования. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя автомобиля.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с  законодательством  Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря