Во Владивостоке разыскивают водителя джипа, не пропустившего скорую помощь

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Во Владивостоке по факту непредоставления преимущества в движении автомобилю Скорой медицинской помощи Госавтоинспекция проводит административное расследование.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в сети Инстаграм размещена видеозапись, на которой водитель миниджипа на улице Некрасовской во Владивостоке не уступил дорогу машине Скорой медицинской помощи, двигавшейся с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом.

По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка. Запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя иномарки.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru