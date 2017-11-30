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Во Владивостоке разыскивают водителя джипа, не пропустившего скорую помощь

Во Владивостоке разыскивают водителя джипа, не пропустившего скорую помощь

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Во Владивостоке по факту непредоставления преимущества в движении автомобилю Скорой медицинской помощи Госавтоинспекция проводит административное расследование.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в сети Инстаграм размещена видеозапись, на которой водитель миниджипа на  улице Некрасовской во Владивостоке не уступил дорогу машине Скорой медицинской помощи, двигавшейся с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом.

По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка. Запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя иномарки.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с  законодательством  Российской Федерации. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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