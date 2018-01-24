Стали известны подробности гибели таксиста в Уссурийске

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома № 49а по улице Ленинградской в Уссурийске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 63-летний водитель такси, управляя автомашиной марки "Тойота Аква", двигаясь по улице Ермакова с улицы Дзержинского в сторону улицы Кутузова, выехал на нерегулируемый перекресток, где произошло столкновение с автомашиной "Инфинити".

В результате автоаварии водитель "Тойоты Аква" получил травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончался на месте ДТП. Пострадала также пассажирка автомобиля такси – 43-летняя женщина. Её госпитализировали в лечебное учреждение с ушибами и переломами.

Стаж управления погибшего водителя такси – 45 лет. За 2020 год к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали. ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированной дороге.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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