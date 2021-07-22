В Приморье после укусов медузы в реанимацию поступило пять детей

Дети в Приморье стали жертвами медуз. В крае установилась жара, их стали наблюдать отдыхающие в большом количестве в разных бухтах, многие граждане уже успели обратиться за помощью к медикам, сообщают «Вести:Приморье».

В разгар пляжного сезона в Находкинскую городскую больницу стали обращаться пациенты с ожогами, полученными от соприкосновения с медузами-крестовиками, пишет newsbox24.tv. Особенно опасны такие встречи для детей, аллергиков, пожилых, людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой системы. По информации заведующей СП «Детская больница» Лариса Пономарёвой, за последние дни в реанимацию поступило пять детей в возрасте от 7 до 13 лет с пляжей Ливадии и Врангеля.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Медузы-крестовики нацелились на отдыхающих приморцев. Пострадали трое отдыхающих.

Об укусах медузы в бухте Новик рассказала одна из отдыхающих. Она пояснила, медуза решила выбрать ее племянницу.

Также сегодня в вечернем выпуске, в 21:05 смотрите наш репортаж "Желетелые атакуют отдыхающих в Приморье". Опасное соседство. Отдыхающих на пляжах Владивостока не смущает присутствие в воде медуз-крестовиков. Между тем желетелых в жаркий сезон становится только больше, растет и количество ужаленных. Но любителей теплого моря это не останавливает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru