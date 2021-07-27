Школьников приглашают пройти отбор на программы в центре «Сириус» в Сочи

Приморских школьников приглашают пройти отбор на осенние образовательные программы по изобразительному искусству в центре «Сириус» в Сочи, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Ребята смогут получить уникальные знания и навыки в области живописи, скульптуры и архитектуры от ведущих педагогов страны. Работа проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Как уточнили в министерстве образования Приморского края, в отборе могут принять участие ученики и выпускники образовательных учреждений всех видов и типов художественной направленности. Допустимый возраст – 12-17 лет.

Заявки на образовательные программы «Основы анималистической скульптуры» и «Основы многослойной акварельной живописи» принимаются до 3 августа включительно, образовательную программу «Искусство архитектуры» – до 14 августа.

«Программы пройдут с 1 по 24 октября. Они включают как занятия по специальности – мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, так и развивающий досуг, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года – общеобразовательные занятия», – уточнили специалисты.

С условиями участия в образовательной программе можно ознакомиться на странице образовательного центра «Сириус».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]