Россияне смогут получить второй "Дальневосточный гектар"

Жители арктической территории России могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону РФ.

"В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии", - информирует министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Первые полгода работы программы землю смогут взять только местные жители, а с 1 февраля 2022 года – все граждане, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Как отмечает министерство, для выбора участков в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф доступны 1,1 миллиона гектаров. Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода. Отмечается, что наиболее широк выбор земли в Мурманской области (767 тысяч гектаров), а также в Карелии (339 тысяч гектаров).

Как считает вице-премьер Юрий Трутнев, предоставление одного гектара – новая возможность для активных людей. "Программа рассчитана на тех, кто готовы брать землю, возделывать ее, строить на ней жилье, заниматься развитием бизнеса. Человек сам решает, что ему делать на том участке, который он выбрал. Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей. Мы готовы оказывать таким людям содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли", - цитирует Трутнева пресс-служба.

Также с 1 августа люди, получившие и освоившие первый "дальневосточный гектар", могут взять второй бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]