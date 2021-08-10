Юные уссурийцы смогут посещать частный детский сад по "муниципальной" стоимости

В Уссурийске стартовал прием заявок на предоставление субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по уходу и присмотру за детьми, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию УГО.

Одним из обязательных условий участия в конкурсе является наличие в списочном составе участника детей «очередников» в возрасте до 3 лет. При этом с родителями должны быть заключены договоры оказания услуг за плату в размере, не превышающем тот, что существует в муниципальных садах. Претендовать на новые места в частных детских садах смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации.

«Сегодня список «очередников» в дошкольные образовательные учреждения насчитывает более 2700 детей ясельного возраста. Для того, чтобы обеспечить местами малышей и тем самым дать возможность их родителям выйти на работу, мы ориентируемся на вариативные формы образования. Одна из них – это система государственно-частного партнерства, а именно поддержка бизнес-инициатив. Благодаря софинансированию примерно 180 детей в этом году пойдут в сад», - отметили в управлении образования и молодежной политики администрации УГО.

На средства субсидии садики смогут закупить мягкий инвентарь, игрушки, посуду, хозяйственные принадлежности или направить средства на оплату труда педагогов и персонала.

Отметим, прием заявок участников конкурсного отбора на территории Уссурийского городского округа продлится до 30 августа 2021 года.

Сегодня в Уссурийском округе насчитывается 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Программы дошкольного образования реализуются на базе семи школ, еще три частных детских сада имеют лицензии на образовательную деятельность. Кроме того, в Уссурийске насчитывается 11 организаций, оказывающих населению услуги по присмотру и уходу за детьми.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]