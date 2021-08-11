В районе Змеинки во Владивостоке наведут порядок в следующем году

Вопрос о развитии транспортной инфраструктуры микрорайона Змеинка прозвучал во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова с коллективом «Почты России». В частности, горожан беспокоит неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улице Кипарисовой, отсутствие освещения на участке, который связывает Змеинку с улицей Калинина. Также микрорайон нуждается в покосе травы.

Как отметил глава города Константин Шестаков, в ближайшее время бригада озеленителей приступит к наведению порядка в микрорайоне. Вопрос с освещением также постараются оперативно решить.

Кроме того, на этот строительный сезон запланирован ремонт дорожного полотна от кольца Окатовой, будет прогрейдирован участок дороги до картодрома.

«Дорожным службам поручено просчитать стоимость капитального ремонта этого участка на следующий год. По итогам сегодняшней встречи также будет дано задание разработать проект капитального ремонта улицы Кипарисовой», – уточнил глава Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]