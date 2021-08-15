Особый противопожарный режим снимают в Приморье

В связи с низким классом пожарной опасности с 16 августа в Приморском крае снимают особый противопожарный режим, - сообщает "Вести6 Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Вопросам ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в регионах страны, в том числе на Дальнем Востоке, посвятил совещание Президент России Владимир Путин накануне, 14 августа.

Ситуацию связанную с природными пожарами, глава государства контролирует в круглосуточном режиме. Так, Президент поручил проявить заботу к старикам и детям, проживающим в зоне ЧС, а также минимизировать ущерб природе при проведении противопожарных мероприятий.

«Обращаю особое внимание и на то, что надо постараться максимально сохранить лесные богатства, разумеется и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов», – заявил Владимир Путин.

Непосредственно в зоне ЧС находится и полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Так, в ходе рабочей поездки в Якутию, где общая площадь пожаров составляет более 4 миллионов гектаров, вице-премьер сообщил о решении главы государства дополнительно направить на противопожарные мероприятия 8 миллиардов рублей.

«Охрана лесов от природных пожаров входит в полномочия Рослесхоза. Надо четко построить и порядок принятия решений, и ответственность. Тогда возникнет вопрос об усилении соответственных подразделений Рослесхоза. Потому что сегодня в Рослесхозе количество людей, количество техники, чтобы отвечать на такие вызовы как здесь, недостаточно», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Отметим, в Приморском крае все лесные пожары были ликвидированы 6 августа. Сейчас особый противопожарный режим действует в 27 муниципальных образованиях. Новых возгораний в лесах нет.

«В связи с низким классом пожарной опасности в лесах распоряжением губернатора Приморского края Олега Кожемяко особый противопожарный режим будет снят в понедельник, 16 августа», – подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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