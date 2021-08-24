Уличным торговцам запретят парковаться у домов вдоль улицы Русской во Владивостоке

Обращения жителей домов № 68/1 и 70 улицы Русской стали поводом для проведения городской администрацией внепланового мониторинга дорожной ситуации в этом районе. Теперь по просьбе самих жителей стоянку на проезде запретят. При этом остановка автотранспорта для посадки и высадки пассажиров будет разрешена, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Запаркованный автотранспортом незаконных торговцев проезд вызывал особые нарекания у местных жителей. Они обратились в городскую администрацию с просьбой установить на проезде вдоль домов знаки, запрещающие стоянку.

«Был проведён мониторинг дорожной ситуации и просьба жителей поддержана. Уже в ближайшее время сотрудники дорожного предприятия установят здесь соответствующие знаки с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор». Помимо этого, административно-территориальным управлением района регулярно проводятся проверки законности работы автолавок и торговых точек в этом районе. Всех, кто работает без разрешений, привлекают к ответственности и штрафуют», – прокомментировали в городской администрации.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]