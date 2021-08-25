Ремонт дороги Михайловка–Турий Рог начали в Приморье

Примавтодор приступил к устранению пучин на автомобильной дороге Михайловка–Турий Рог. Работы ведутся на участке Абрамовка–Павловка и в районе села Григорьевка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, специалисты филиала «Никольский» АО «Примавтодор» сейчас на участке с 22 по 24 километры проводят выборку пучин, далее займутся устройством дорожного основания, сделают водоотведение и уложат асфальтобетон.

«Поступало много жалоб от населения – из-за постоянного движения большегрузов дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Поэтому принято решение один из самых сложных участков дороги отремонтировать в этом году. На данный момент мы начали работы на отрезке Абрамовка–Павловка, затем перейдем на Григорьевку», – отметили в компании.

Начать более масштабные работы на трассе Михайловка-Турий Рог планируется в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]