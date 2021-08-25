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Кубок губернатора Приморья по плаванию на открытой воде разыграют во Владивостоке

Кубок губернатора Приморья по плаванию на открытой воде разыграют во Владивостоке

Кубок губернатора Приморского края по плаванию на открытой воде стартовал на водноспортивной станции ЦСКА во Владивостоке в среду, 25 августа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в заплывах принимают участие юные и взрослые спортсмены из Находки, Артема, Владивостока, Большого Камня, Уссурийска и Партизанска.

Поздравили пловцов с открытием соревнований министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и бронзовый призер Олимпийских игр-2016, двукратный чемпион мира и Европы по плаванию, заслуженный мастер спорта Антон Чупков.

«Плавание – замечательный олимпийский вид спорта! И я рад приветствовать сегодня на согреваниях прославленного российского спортсмена, участника Олимпиады-2020 в Токио Антона Чупкова. Наших начинающих и опытных пловцов встреча с почетным гостем мотивирует! Уверен, что вы успешно справитесь со всеми испытаниями и независимо от результатов одержите главную победу – над собой!» – подчеркнул министр.

Титулованный спортсмен во Владивостоке уже не в первый раз. Ранее Антон Чупков готовился здесь к чемпионату мира в Корее и Олимпийским играм в Токио. А сейчас он приехал в отпуск – специально, чтобы отдохнуть в Приморье. Перед стартом чемпион дал напутствие юным спортсменам края.

«Впервые наблюдаю соревнования по плаванию на открытой воде. В будущем, возможно, сам выступлю в таких соревнованиях. У нас обычно пловцам желают “легкой” воды. И я хочу пожелать ребятам, которые сегодня выступают, того же. И еще, чтобы они не замерзли», – напутствовал Антон Чупков.

По словам старшего тренера сборной Приморского края по плаванию Елены Перепелицы, Кубок Губернатора по плаванию на открытой воде проводится во второй раз. Впервые его разыграли в 2019 году, в прошлом году из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией не проводили, а в этом году соревнования вновь получилось организовать.

«Это очень полезные старты, важно, чтобы дети активно проводили свободное время летом, пока бассейны закрыты», – отметила тренер.

Участник Кубка губернатора, спортсмен Краевой спортивной школы олимпийского резерва Егор Фролов настроен побороться за медали. Он занимается плаванием уже 10 лет. В 2019 году Егор отобрался на чемпионат России по плаванию на открытой воде, но из-за пандемии не сумел принять в нем участие.

«Мне плавать на открытой воде более комфортно, чем в бассейне, потому что это открытое пространство и чувствуешь себя свободнее», – поделился пловец.

В Кубке губернатора участвуют спортсмены 2010 года рождения и старше. В программе двухдневных соревнований заплыв на дистанцию 5000 метров и эстафета 4х1250 метров. Награждение победителей и призеров состоится в четверг, 26 августа.

Соревнования организованы федерацией плавания Приморского края при поддержке Центра морской и физической подготовки ЦСКА Владивостока, Олимпийского совета Приморского края, регионального министерства физической культуры и спорта.

Отметим, подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – основные задачи регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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