Кубок губернатора Приморья по плаванию на открытой воде разыграют во Владивостоке

Кубок губернатора Приморского края по плаванию на открытой воде стартовал на водноспортивной станции ЦСКА во Владивостоке в среду, 25 августа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в заплывах принимают участие юные и взрослые спортсмены из Находки, Артема, Владивостока, Большого Камня, Уссурийска и Партизанска.

Поздравили пловцов с открытием соревнований министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и бронзовый призер Олимпийских игр-2016, двукратный чемпион мира и Европы по плаванию, заслуженный мастер спорта Антон Чупков.

«Плавание – замечательный олимпийский вид спорта! И я рад приветствовать сегодня на согреваниях прославленного российского спортсмена, участника Олимпиады-2020 в Токио Антона Чупкова. Наших начинающих и опытных пловцов встреча с почетным гостем мотивирует! Уверен, что вы успешно справитесь со всеми испытаниями и независимо от результатов одержите главную победу – над собой!» – подчеркнул министр.

Титулованный спортсмен во Владивостоке уже не в первый раз. Ранее Антон Чупков готовился здесь к чемпионату мира в Корее и Олимпийским играм в Токио. А сейчас он приехал в отпуск – специально, чтобы отдохнуть в Приморье. Перед стартом чемпион дал напутствие юным спортсменам края.

«Впервые наблюдаю соревнования по плаванию на открытой воде. В будущем, возможно, сам выступлю в таких соревнованиях. У нас обычно пловцам желают “легкой” воды. И я хочу пожелать ребятам, которые сегодня выступают, того же. И еще, чтобы они не замерзли», – напутствовал Антон Чупков.

По словам старшего тренера сборной Приморского края по плаванию Елены Перепелицы, Кубок Губернатора по плаванию на открытой воде проводится во второй раз. Впервые его разыграли в 2019 году, в прошлом году из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией не проводили, а в этом году соревнования вновь получилось организовать.

«Это очень полезные старты, важно, чтобы дети активно проводили свободное время летом, пока бассейны закрыты», – отметила тренер.

Участник Кубка губернатора, спортсмен Краевой спортивной школы олимпийского резерва Егор Фролов настроен побороться за медали. Он занимается плаванием уже 10 лет. В 2019 году Егор отобрался на чемпионат России по плаванию на открытой воде, но из-за пандемии не сумел принять в нем участие.

«Мне плавать на открытой воде более комфортно, чем в бассейне, потому что это открытое пространство и чувствуешь себя свободнее», – поделился пловец.

В Кубке губернатора участвуют спортсмены 2010 года рождения и старше. В программе двухдневных соревнований заплыв на дистанцию 5000 метров и эстафета 4х1250 метров. Награждение победителей и призеров состоится в четверг, 26 августа.

Соревнования организованы федерацией плавания Приморского края при поддержке Центра морской и физической подготовки ЦСКА Владивостока, Олимпийского совета Приморского края, регионального министерства физической культуры и спорта.

Отметим, подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – основные задачи регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]