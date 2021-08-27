Министр труда назвал дату перечисления единовременной выплаты пенсионерам
Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату до конца следующей недели. Пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, начнут получать анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным выплаты уже в первой неделе сентября. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяковв ТГ-канале «ЕР», сообщают «Вести:Приморье».
Это те из них, кто получает средства на банковскую карту, сообщил Котяков на онлайн-совещании по реализации Указа Президента.
«Те же граждане, кто получает пенсию с помощью доставки на дом, Почты России – это 12,7 млн человек – получат выплату начиная с 3 сентября. Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на получение других мер соцподдержки», - сказал министр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]