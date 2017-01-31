В Приморье начали выплачивать «губернаторскую тысячу»

Первые 200 миллионов рублей направлены на выплату единовременной выплаты приморским пенсионерам. Уже в ближайшие дни по 1 тысяче рублей получат жители Дальнереченска, Дальнегорска, Находки, Уссурийска, Первомайского и Первореченского районов Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, это граждане, получающие пенсии через кредитные организации.

«До конца февраля выплату получат все владельцы банковских карт. Тем, кто получает пенсии через почтовые отделения, единовременные выплаты поступят в марте», – уточняют в ведомстве.

Как и в прежние годы, от пенсионеров, которые уже получали выплату, заявлений не потребуется. Это касается и тех, кто получает пенсию по линии силовых ведомств, но является получателем мер социальной поддержки. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

Силовикам, не состоящим на учете в органах соцзащиты, необходимо предоставить по месту жительства заявление и документы. Это паспорт, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии.

Заявление на выплату потребуется и от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе

«Таким гражданам необходимо обратиться в многофункциональные центры. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения», – информируют в министерстве.

Заявление на выплату можно также подать через Социальный портал Приморского края или по почте в краевое министерство труда и социальной политики: 690091, Приморский край, Владивосток, улица Пушкинская, 13.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]