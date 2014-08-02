Не менее 31 тысячи: в Госдуме высказались о повышении пенсий

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, минимальная пенсия в России должна быть не менее 31 тысячи рублей, сообщают «Вести:Приморье».

«Еще год назад совместно с РАН мы посчитали среднюю минимальную потребительскую корзину на одного гражданина — вышла 31 тысяча рублей. Мы считаем, такой должна быть минимальная пенсия», — рассказал Миронов. По его словам, выплаты необходимо поднять всем категориям граждан, пишет ura.ru.

Миронов подчеркнул, что «Справедливая Россия» выступает за единые правила расчета. Он должен проходить по понятной и простой формуле и зависеть только от стажа, заработной платы и условий труда.

Сейчас средняя пенсия в РФ составляет примерно 16,5 тысяч рублей. Миронов заявил, что увеличить пенсии россиян можно с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье начали выплачивать «губернаторскую тысячу». Первые 200 миллионов рублей направлены на выплату единовременной выплаты приморским пенсионерам. Уже в ближайшие дни по 1 тысяче рублей получат жители Дальнереченска, Дальнегорска, Находки, Уссурийска, Первомайского и Первореченского районов Владивостока.

«До конца февраля выплату получат все владельцы банковских карт. Тем, кто получает пенсии через почтовые отделения, единовременные выплаты поступят в марте», – уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]