До конца февраля «губернаторская тысяча» поступит на банковские карты всех пенсионеров Приморья

Во второй декаде февраля единовременная выплата в 1 тысячу рублей начнет поступать на личные счета граждан. В марте дополнительную финансовую поддержку получат все приморские пенсионеры, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморья, из краевого бюджета в ближайшие дни на эти цели в кредитные организации будут направлены первые 336 миллионов рублей. В настоящее время ведутся организационные работы по назначению меры социальной поддержки. До конца февраля деньги поступят на банковские карты всех пенсионеров.

Также в феврале почтовые отделения Владивостока начнут выплату «губернаторской тысячи» тем, кто получает пенсии через их организацию, в других муниципальных образованиях – с 3 марта, по графику вместе с пенсиями.

«Таким образом, мы рассчитываем, что к концу марта деньги дойдут до всех получателей», – комментируют специалисты.

Подписано постановление Правительства Приморского края, устанавливающее порядок выплаты. По-прежнему для получения дополнительной меры социальной поддержки не требуется заявлений от пенсионеров, получавших «губернаторские» в прошлые годы. В том числе от пенсионеров силовых ведомств, получающих различные меры социальной поддержки – субсидии, ветеранские и другие.

Силовикам, не состоящим на учете в органах соцзащиты, необходимо предоставить по месту жительства заявление и документы. Это паспорт, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии.

Заявление на выплату потребуется и от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе.

«Пенсионерам, недавно сменившим место жительства, необходимо обратиться в многофункциональные центры. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения», – разъясняет министр труда и соцполитики Светлана Красицкая.

По вопросам мер социальной поддержки, действующих в Приморье, следует обращаться в филиалы МФЦ. Уточнить информацию по вопросам выплат также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]