«Одинокими» странниками могут стать многие водители

Для водителей, которые зарабатывают на сервисах совместных поездок, планируют ввести новые ограничения. Они сделают заработок невозможным. Минтранс разработал соответствующий законопроект, сообщают «Вести:Приморье».

Водителям, использующим сервисы карпулинга, могут запретить зарабатывать на пассажирах. Разработанный Минтрансом законопроект ограничивает сумму компенсации за поездку, число поездок в сутки и предъявляет более строгие требования к транспорту, пишут «Известия».

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован обновленный законопроект, находящийся сейчас в стадии обсуждения.

В пояснительной записке к документу указано, что он «позволит упорядочить деятельность, связанную с осуществлением совместных поездок, и исключить возможность незаконной предпринимательской деятельности под видом совместных поездок».

Основная идея карпулинга в том, что водитель, набравший попутчиков с помощью сервиса по организации совместных поездок, не должен получать с этого прибыль. Он может только покрыть часть своих расходов. В итоге цена поездки для пассажира оказывается очень выгодной, что позволяет такой системе конкурировать с официальными перевозчиками.

При этом подобными ресурсами активно пользуются нелегальные перевозчики. В случае ДТП пассажир не получит страховых выплат, тогда как при использовании услуг легальных перевозчиков предусмотрена компенсация до 2 млн рублей.

Следить за пользователями поручено «Организатору совместных перевозок», то есть агрегатору. Он должен проверять документы, указываемые при регистрации учетной записи, ограничивать доступ пользователей в случае нарушений. Если перевозчик или его автомобиль не соответствуют предъявляемым требованиям, предложение не будет видно на сайте. Организатор совместных перевозок должен хранить данные учетной записи и информацию о поездках в течение трех лет и предоставлять всё это государственному надзорному органу.

Отметим, в Приморье есть граждане, кто активно пользуется услугой совместного проезда к месту назначения. В одной из социальных сетей есть сообщество для поиска попутчиков, которым пользуются жители края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]