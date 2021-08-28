Крупный российский инвестор построит в Приморье «звездный» отель

Крупный российский инвестор построит в игорной зоне «Приморье» звездный отель с казино и развлекательной инфраструктурой. Соглашение о субаренде трех участков подписано с Корпорацией развития Приморского края. Объем инвестиций в новый развлекательный комплекс составит не менее 10,5 миллиардов рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Переговоры с потенциальным партнером были инициированы еще в начале 2020 года. Работу вела Корпорация развития Приморского края при поддержке руководства регионального Инвестиционного агентства.

В планах компании – создать высококлассные развлекательные объекты, используя богатый опыт реализации таких проектов по всей России.

Известно, что по условиям подписанного инвестиционного соглашения, разработанным девелопером для поддержания рентабельности проекта, номерной фонд отеля на выбранных участках составит не менее 300. Категория отеля должна быть не ниже 4*. Также должно быть установлено не менее 500 единиц игорного оборудования: от количества столов и автоматов напрямую зависит налог на игорную деятельность, поступающий в краевой бюджет.

«Общий объем вложенных инвестиций в объекты игорной зоны за последние 8 лет составил почти 21 миллиард рублей, больше половины из которых – инвестиции частных иностранных компаний. Важно, что существующие резиденты уже являются полноправными участниками регионального туристического рынка, потому в перспективе заинтересованы развивать не только игорные заведения, но и в целом туристско-развлекательный сектор. Это дает значительный толчок развитию одной из приоритетных сфер для экономики Приморского края – туризму», – сообщил директор Инвестиционного агентства Приморья Игорь Трофимов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]