В Приморье начато проектирование гольф-полей в игорной зоне

Гольф-курорт, включающий в себя комплекс гостиниц, тренировочную станцию (драйвинг-рендж), гостевые дома и комплекс водных аттракционов, в ближайшее время появится в Приморском крае. Подготовительные работы планируется начать уже в начале лета этого года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края», в стадии проектирования уже находится гольф-поле на 27 лунок, здание общежития персонала и гольф-отель с клубом на 120 номеров.

«Объем инвестиций первой очереди строительства составит около 30 миллионов долларов США, ожидаемые поступления в бюджеты всех уровней – около 100 миллионов рублей ежегодно. Предполагается трудоустроить 120 человек», – обозначила генеральный директор корпорации Ольга Сун-жаю.

Напомним, что АО «КРПК» заключило генеральное соглашение с корейскими инвесторами – компанией Family Golf – о развитии гольф-курорта в районе игорной зоны «Приморье» в марте 2020 года.

Только территории гольф-полей составят около 160 гектаров. Всего на развитие проекта корейских инвесторов планируется выделить 230 гектаров земли – это комплекс гостиниц, тренировочная станция для игры в гольф (драйвинг-рендж), гостевые дома и комплекс водных аттракционов, а также прогулочные зоны и велосипедные дорожки. Генеральный инвестор ООО «Владивосток Гольф и Резорт» планирует приступить к подготовительным работам уже в начале лета этого года.

Напомним, что Правительство Приморья взяло устойчивый курс на системное развитие территорий туристического и рекреационного кластера, который успешно формируется вокруг игорной зоны «Приморье». Как сообщили в АО «КРПК», начато концептуальное проектирование тематического и студийного парка развлечений, комплекса водных аттракционов, ландшафтного парка. Цель корпорации – максимально задействовать неосвоенные территории, которые будут приспособлены под места отдыха жителей края, занятия физической культурой, выращивание зеленых насаждений. Отдельно рассматривается вопрос о применении энергии из возобновляемых источников для создания экологически чистой среды в Приморье.

Туристический кластер началась формироваться после создания игорной зоны, где планируется создание 12 отелей с казино. Общий объем инвестиций в проект составляет 117 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]