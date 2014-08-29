Строительство гольф-курорта мирового уровня начинается в Приморье

Торжественная церемония, посвященная началу строительства крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке России, состоялась в пятницу, 21 мая, в бухте Муравьиная. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, проект с участием инвесторов из Республики Корея планируется реализовать до 2023 года на территориях, прилегающих к игорной зоне «Приморье». В честь знакового события на площадке заложили «капсулу времени» с посланием для будущего поколения, чтобы «потомки играли, развивались на этой территории и получали удовольствие».

Как отметила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю, строительство гольф-клуба положит начало развитию территории масштабного туристического кластера и созданию ряда спортивных и развлекательных объектов в бухте Муравьиная, где сегодня ведется строительство отелей с казино.

«Мы на практике приступаем к формированию нового туристического кластера Приморья. Гольф-поля станут “локомотивом” развития территории, прилегающей к игорной зоне “Приморье”. Из опыта мировой практики, синхронное развитие игрового и развлекательного сектора дает мощный импульс для развития туризма и экономики, что позволит улучшить качество жизни местного населения за счет создания рабочих мест, благоустройства ландшафта, создания новых высококлассных мест для отдыха и спорта. Я уверена, что уже через два года бухта Муравьиная станет центром притяжения туристов со всей России, благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию территорий», – обозначила она.

По информации иностранного инвестора, развитие проекта начнется со строительства гольф-полей – объектов для «королевского спорта», который отныне будет доступен каждому.

«Центром притяжения станет спортивное поле для игры в гольф на 36 лунок. Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 километров. Общий объем инвестиций в строительство гольф-полей – около 1,1 миллиарда рублей до 2023 года. С этого момента мы официально начинаем строительство. И мы глубоко благодарны за оказанную поддержку со стороны Правительства Приморского края. Наша команда рада инвестировать в развитие Приморья», – подчеркнул генеральный директор «Владивосток Гольф и Резорт» Джонг Иль Су.

Отмечается, что проект подразумевает комплексное развитие: на западном участке от гольф-поля будут построены тренировочная станция, теннисные корты, а на территории будут проложены велодорожки протяженностью до 5 километров и тропа здоровья.

С северной части полей предусмотрено размещение гольф-отеля и апартаментов для игроков в гольф с номерным фондом 350. Предполагаемый объем инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. Далее разместятся кварталы для строительства жилья общей площадью 90 тысяч квадратных метров, что позволит предоставить работникам туристического кластера более 2 тысяч квартир. Для решения социальных запросов молодых работников туристической индустрии предусмотрено строительство школы на 240 мест и детского сада на 220 мест.

В планах инвестора на ближайшие 5-7 лет – создание центра водных развлечений, тематического парка, общественно-делового центра, гостевых домов. Общий объем инвестиций в данный кластер за семь лет может составить более 7 миллиардов рублей.

Напомним, что создание туристического кластера (согласно экономическому обоснованию проекта) способно привлечь в Приморье около 8 миллионов туристов в год. В строительство игорной зоны уже фактически вложено более 20 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в туристический кластер должен превысить 120 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]