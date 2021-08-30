Начинается ремонт дороги на самый известный пляж Приморья

30 августа во Владивостоке начнётся ремонт дороги, ведущей к бухте Лазурной (Шамора), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Автомобилистов просят быть внимательными и острожными при передвижении на данном участке, а также с пониманием отнестись к возможным временным затруднениям движения.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства правительства Приморья рассказали, что от Океанской до бухты Лазурной будет вестись ремонт поврежденных участков дороги.

«По предварительным данным работы проведут за два дня», – добавили в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]