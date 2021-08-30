«Хочу домой»: владивостокцев приглашают в приют собак выбрать себе четвероногого друга

Приют собак волонтёрской организации «Друг Рич» приглашает владивостокцев выбрать себе верного четвероногого друга. Сегодня готовы переехать в новый дом около 50 собак, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Волонтёрская организация «Друг Рич» продолжает отлавливать на улицах Владивостока бездомных собак. Все они проходят лечение и стерилизацию. После по закону их выпускают на прежнее место обитания. Но стоит сразу отметить, что речь в таком случае идёт о животных, которые не проявляют агрессии к человеку, и их обитание на той или иной территории не представляет никому опасности.

«Безусловно, хочется найти дом и любящих хозяев каждой собачке, отловленной на улицах города. Поэтому мы приглашаем всех, кто ищет себе четвероногого друга, в наш приют. Мы расскажем и покажем всех наших собак, поможем с выбором», – отмечают в организации.

По поручению главы Владивостока Константина Шестакова были выделены средства и достигнуты договоренности с волонтёрской организацией «Друг Рич», который отлавливает, лечит и стерилизует собак. Животные, прошедшие лечение и стерилизацию, готовы переехать в новый дом, ведь каждый пес мечтает о заботе, внимании, доме и любящих хозяевах.

В приюте содержатся как взрослые собаки, так и щенки, как мелких, так и крупных пород.

Напомним, что задача, которую поставила перед собой городская администрация, – отловить, пролечить и стерилизовать всех безнадзорных животных. Эта мера поможет со временем гуманно снизить во Владивостоке количество бездомных собак.





Записаться на знакомство с собаками и выбрать себе друга можно по телефону 8-914-728-50-68 (Светлана). Принимаются как звонки, так и сообщения в WhatsApp.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]