Мэрия выделила средства на отлов бездомных животных во Владивостоке

Городская администрация выделила дополнительные средства на отлов, стерилизацию и вакцинацию животных, сообщают «Вести:Приморье».

В администрации пояснили, принять участие в проводимом электронном аукционе приглашаются фонды и волонтёрские организации по защите и уходу за животными.

«В этом году во Владивостоке отловом, лечением и стерилизацией бездомных собак занималась волонтёрская организация «Друг Рич». Им были выделены первые средства на отлов и проведение необходимых процедур для чуть более 80 собак. Эти показатели на сегодняшний день выполнены, поэтому мы выделяем дополнительные средства в размере 1,8 млн рублей для отлова и стерилизации ещё 250 собак», – прокомментировал Николай Зайцев, заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства.

Собакам, которых отловили на улицах города и провели все необходимые процедуры, ищут новых хозяев. Если таких не находится, то животное выпускают в прежнюю среду обитания. В данном случае речь идет о собаках, которые не агрессивны по отношению к человеку и не представляют угрозы. Животных, прошедших все процедуры, можно отличить по специальной бирке на ухе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]